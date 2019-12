Fiumicino, Aranova piange la scomparsa di Marcello Consorti

Fiumicino – “Sono molto rammaricato per l’improvvisa scomparsa dell’amico e compagno Marcello Consorti. Marcello è sempre stata una persona molto attiva politicamente sul territorio, in particolare per la località dove risiedeva, Aranova“.

Lo dichiara il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che in una nota ricorda: “Ha ricoperto la carica di consigliere ai tempi in cui il Comune era ancora una Circoscrizione di Roma, insieme anche all’amico Giancarlo Bozzetto, portando avanti importanti battaglie per Aranova, come l’acquisizione del terreno per la scuola elementare di via Michele Rosi, che prima si trovava in una casa privata, e per l’istituzione della farmacia comunale”.

“Marcello aveva un carattere forte, non disdegnava la battaglia politica ma sempre nel rispetto delle parti, e soprattutto aveva la capacità di guardare al futuro. Desidero porgere, a nome di tutta l’Amministrazione, le mie condoglianze ai familiari e agli amici“, conclude il primo cittadino.

(Il Faro online)