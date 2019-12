Piano rifiuti regionale, MoBastaPizzodelPrete: “Nessuna discarica sul litorale romano”

Fiumicino – “Apprendiamo che la Commissione Vas ha iniziato l’esame del piano rifiuti della Regione Lazio utilizzandola mappa delle aree idonee alla localizzazione di impianti predisposta dalla Città Metropolitana e contestata sin dal primo minuto da cittadini e istituzioni dei Comuni di Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli ed altri comuni del comprensorio, visto che tali aree bianche sono in gran parte localizzate su questi territori”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dal Comitato MoBastaPizzodelPrete, che aggiunge: “Ricordiamo a tutti che a gennaio 2019 l’Assessore regionale Valeriani in persona si era impegnato con i Sindaci Montino e Pascucci ad intervenire in sede di Vas per apportare i necessari correttivi“.

“Constatiamo purtroppo che i Comuni di Cerveteri e Fiumicino non sono nemmeno tra gli invitati a questi lavori e che la mappa della Cmrc non è in discussione, se non nell’intervento del Rappresentante della Riserva Naturale del Litorale Romano“.

“Chiediamo ai Sindaci, ma anche alla Consigliera regionale Califano che era stata interessata al problema, un intervento ‘energico’ presso l’Assessore regionale affinché gli impegni siano mantenuti. Invitiamo sin d’ora le Amministrazioni del comprensorio a predisporsi per eventuali ulteriori ricorsi al Tar sia verso le risultanze di questa commissione sia verso tutti gli atti regionali che si baseranno queste”.

“Purtroppo oramai la partecipazione e l’ascolto delle istanze popolari e delle istituzioni di base avviene sempre più spesso nelle aule dei tribunali che non nei luoghi della democrazia”, conclude il testo.

(Il Faro online)