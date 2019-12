Rischi idrogeologici, Bonanni: “Il nostro obiettivo è la messa in sicurezza del territorio”

Fiumicino – “Non potevo mancare all’incontro con i cittadini ad Isola Sacra per parlare del vincolo idrogeologico. Tanto è stato fatto, come il percorso per il collaudo dell’arginatura del Tevere, e tanto si sta facendo anche attraverso gli studi ed interventi che speriamo possano portare ad una rideterminazione del rischio per questo quadrante”. E’ quanto dichiara Barbara Bonanni, Presidente della Commissione consiliare Pianificazione del territorio.

“Continueremo ad affrontare con la commissione, come fatto fin ora, questo importante tema esaminando proposte, percorsi e il lavoro svolto, senza perdere di vista l’obiettivo primario: la messa in sicurezza del territorio“, aggiunge Bonanni.

“Proprio per questo, come proposto più volte nella commissione, spero si possa prendere in esame la realizzazione di una rete di raccolta delle acque piovane e il potenziamento del sistema delle idrovore, sulle zone con rischio maggiore”, conclude.

