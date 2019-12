Rischi idrogeologici, Baccini: “Basta con le soluzioni a macchia di leopardo”

Fiumicino – “È quantomeno imbarazzante quanto dichiarato dal Sindaco durante la riunione sui rischi idreogeologici. Hanno diviso l’area sottoposta a vincoli prevedendo interventi a macchia di leopardo che non farebbero altro che creare cittadini di serie a e cittadini di serie b nello stesso territorio, lasciando senza soluzione gran parte dell’area a rischio allagamento“.

Questo il commento del consigliere di opposizione Mario Baccini alle proposte di cementificazione per alcune delle aree B4A avanzate dal Sindaco Montino durante la riunione sui rischi idrogeologici.

“Quello di ieri è stato l’ennesimo show da campagna elettorale – prosegue Baccini -. Farebbe bene il sindaco, insieme al vicesindaco e assessore all’urbanistica, a cui tanto sta a cuore il tema, di venire in Aula consiliare e riportare la discussione tecnica in una sede consona per fare proposte realizzabili e utili a tutto il territorio, non solo promuovendo l’ennesimo studio tecnico che questa volta favorisce solo Pesce Luna e Parco Leonardo (liberando aree ora sottoposte a vincoli per nuove cementificazioni) a discapito di Isola Sacra e di tutto il patrimonio edilizio esistente che necessita di essere messo in sicurezza con opere e interventi pubblici come la messa in opera di un’altra idrovora e la sistemazione dei canali”.

“Montino ha perso l’ennesima occasione per esercitare il mandato in modo utile ai cittadini, proponendosi di liberare aree da vincoli per favorire la cementificazione e la costruzione di nuovi complessi senza preoccuparsi di salvaguardare al meglio il patrimonio abitativo esistente dai rischi idrogeologici”, conclude il consigliere.

(Il Faro online)