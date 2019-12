Tajani a Fiumicino per chiudere la campagna elettorale di Forza Italia

Fiumicino – Il presidente Tajani sarà presente a Fiumicino questa sera, alle 19,00 all’interno della manifestazione organizzata dal consigliere di Forza Italia, Alessio Coronas, e supportata dal Coordinamento di Forza Italia Fiumicino presso il Parco degli Ulivi, a Via Valderoa, Isola Sacra.

Un segno di vicinanza e di supporto al territorio a testimonianza della forte volontà del nuovo ‘corso’ del partito di stringere sempre di più il legame con ogni singolo attivista e sostenitore. Un legame che non è solo connesso con la campagna elettorale, ma che vuole essere davvero una chiave per il futuro della città e le sue esigenze, già dimostrato da Tajani durante la recente campagna elettorale di Mario Baccini.

“Questa altra preziosa occasione di incontro diretta col Presidente Tajani – ha dichiarato il coordinatore cittadino Raffaello Biselli – è per noi una ulteriore opportunità di affrontare e ipotizzare soluzioni alle tante problematiche locali in un’ottica di maggior respiro, come si addice ad un comune della nostra importanza e dimensione”.

“Credo che sia anche il momento giusto per serrare le fila del centro destra locale e rilanciare il legame con tutte le forze moderate del territorio, liste civiche, realtà politiche, per ri-chiamare a raccolta le energie, sostenere uniti la candidatura di Tajani in Europa e ripartire con una azione politica antagonista alla sinistra locale, che continua sul nostro territorio a fare danni, frenare la crescita, annullare opportunità di sviluppo con operazioni di sola facciata e finti proclami”, conclude Biselli.

(Il Faro online)