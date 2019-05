Venturini (Popolari per l’Italia): “Votare Popolari per l’Italia vuol dire votare competenza e determinazione, per contare – e non solo gridare – in Europa “

Roma – “La deriva populista non è in grado di dare risposte concrete al desiderio di stabilità dei cittadini europei. Gli slogan protezionisti e nazionalisti possono ottenere l’effetto di parlare alla pancia di una parte dell’elettorato, ma la coscienza che solo un’Europa unita è un’Europa forte, che solamente la mediazione è lo strumento con il quale ottenere benefici economici e commerciali, che soltanto la moderazione può mettere sul tavolo della discussione europea le istanze di un singolo Paese, sta prendendo piede nelle urne”.

Lo afferma Antonfrancesco Venturini, capolista dei Popolari per l’Italia e vicepresidente, alle prossime elezioni europee, nel collegio Italia Centro.

“Il populismo non sfonda e non sfonderà, come sembra essere anche in Olanda. È il momento del Partito popolare europeo, fondato su valori concreti e su progetti realizzabili; e dunque nel Belpaese è il momento dei Popolari per l’Italia, unici a rappresentare a pieno il Ppe senza se e senza ma, essendone membri e mettendolo nel simbolo in modo chiaro, senza vergognarsi di dichiarare le proprie radici cristiane, la propria appartenenza a un percorso storico, sociale, valoriale che mette la famiglia al primo posto nella scala di valori di una società organizzata.

Rappresentiamo a pieno questo mondo di persone che lavorano, piccole e medie imprese che operano sul mercato, e non ci vergogniamo di dichiararlo nel nostro simbolo al contrario di Forza Italia che l’ha omesso totalmente ed il cui presidente – diciamolo – può essere visto come il primo populista della storia repubblicana.

Competenza e determinazione nel dialogo, sono le frecce dei popolari per l’Italia; colpire il bersaglio elettorale, significa aprire le porte ad una nuova stagione, nella quale l’Italia sia davvero protagonista con atti concreti, proposte ragionate, presenza costante e determinazione nella difesa delle esigenze italiane all’interno di un processo di sviluppo europeo.

Un voto ai Popolari per l’Italia – conclude Venturini, capolista nel collegio Italia Centro – è un voto per contare, e non solo gridare, in Europa”.