Voragine a Terracina, Caringi: “Sarà riparata entro 10 giorni”

Terracina – Un territorio quello di Terracina, che, in tema di viabilità, non trova pace. In ultimo, nei giorni scorsi, il caso della voragine di via Lungo Sisto (Leggi qui), che, pur non avendo fatto registrare feriti (fortunatamente), ha riportato la città indietro di sei mesi, quando a sprofondare fu la Pontina e dell’uomo disperso, Valter Donà, non si ebbero più tracce (Leggi qui).

Per questo, sulla vicenda di via Lungo Sisto sono arrivate le rassicurazioni dell’assessore ai lavori pubblici di Terracina, Luca Caringi: “La strada sarà riparata e la tubatura sostituita entro dieci giorni. Devo ringraziare i tecnici del comune e l’ufficio viabilità che, dopo il fatto, sono accorsi per comprendere la situazione e anche la polizia locale che ha messo in sicurezza l’area.

Concordo con la scelta effettuata dal Consorzio di bonifica che ha deciso di procedere alla sostituzione di una tubatura che, considerato l’usura a cui era soggetta, avrebbe continuato a creare problemi. In questo modo – ha concluso – non solo sarà garantito un servizio più efficiente ma soprattutto l’incolumità dei nostri cittadini e questa per noi è l’unica vera priorità.”

Ricordiamo, infine, che via Lungo Sisto è collassata mentre i tecnici del Consorzio di Bonifica stavano lavorando per sostituire una tubatura ormai logora. L’eccessiva perdita idrica, ha, però, portato il manto stradale ha un cedimento strutturale prima che questa venisse effettivamente riparata.

(Il Faro on line)