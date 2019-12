Cerveteri, Enduristi di tutta Italia “a scuola” dalla Protezione Civile

Cerveteri – Un appuntamento di richiamo nazionale ieri a Cerveteri. Merito del Gruppo Comunale della Protezione Civile di Cerveteri coordinato dal Funzionario Renato Bisegni, che all’interno del Polo di Formazione di Via del Lavatore da lui gestito con la Protezione Civile, ha ospitato il terzo corso nazionale per enduristi di Protezione Civile, tenuto dai Coordinatori Nazionali della FMI – Federazione Motociclistica Italiana e dal Nucleo Enduristi di Protezione Civile Cerveteri, Comune capofila di questa iniziativa nata con l’esperienza maturata durante il Sisma dell’Estate 2017 che ha colpito Amatrice e l’Italia Centrale.

Sono stati circa 100 gli Enduristi venuti a Cerveteri ieri, per una giornata di formazione e lavoro. “Sono ancora vive nei nostri occhi le immagini dei giorni subito seguenti il drammatico terremoto che ha colpito il Centro Italia – ha dichiarato Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri – centri cittadini completamente distrutti, ricoperti di macerie, con zone isolate e difficili da raggiungere se non impossibile. In quell’occasione fu fondamentale l’attività degli enduristi, tra i quali moltissimi di Cerveteri, che in sella alle loro motociclette fecero da punto di collegamento tra la base operativa dei soccorsi e i luoghi più disastrati, dove serviva trasportare medicinali, viveri, generi di prima necessità oppure portare lo stesso personale medico al servizio delle persone del posto. Con il corso di ieri, il terzo a livello nazionale, sono venuti a perfezionarsi, ad apprendere nuove nozioni, per continuare la loro attività da veri e propri angeli custodi in ogni circostanza possa essere richiesto l’ausilio delle loro abilità”.

“Ringrazio Renato Bisegni e tutta la squadra di Protezione Civile – prosegue il Sindaco Alessio Pascucci – insieme stanno raggiungendo risultati straordinari. Giorno dopo giorno diventano non solo un punto di riferimento per i cittadini di Cerveteri ma anche per tante altre realtà di volontariato in tutta Italia, che scelgono proprio la nostra Protezione Civile per formarsi ed apprendere tutte quelle tecniche e capacità fondamentali per l’attività da loro svolta”.

Nel corso della mattinata, si sono alternati a far visita ai tanti presenti a Cerveteri diversi esponenti dell’Amministrazione comunale. Oltre al Sindaco Pascucci, presenti il Vicesindaco e Assessore alle Opere Pubbliche e Bilancio Giuseppe Zito e l’Assessora alle Politiche Ambientali Elena Gubetti. Ospite di rilievo, Tony Mori, coordinatore nazionale FMI.

