Civitavecchia, il 27 e 28 maggio nuovo intervento di disinfestazione contro le zanzare

Civitavecchia – Su indicazione dell’Ufficio Ambiente, si inoltra la seguente comunicazione relativa al prossimo intervento di disinfestazione adulticida contro le zanzare, previsto per il 27 maggio con preghiera di diffusione.

Grazie come sempre e buon lavoro.

E’ previsto per la notte tra il 27 ed il 28 maggio il prossimo intervento di disinfestazione adulticida contro la zanzara ed altri insetti alati tipici stagionali.

L’intervento sarà effettuato nella fascia oraria a partire dalle ore 23.00 fino alle ore 06.00 del mattino successivo ed interesserà l’intero territorio cittadino. Durante l’esecuzione degli interventi, si raccomanda di:

tenere le porte esterne e le finestre chiuse;

non lasciare alimenti sui balconi, non lasciare panni stesi fuori e custodire all’interno gli animali domestici;

non circolare e/o fermarsi nelle aree trattate per tutto il periodo delle operazioni.

Le schede dei prodotti che saranno utilizzati sono disponibili c/o il Servizio Ambiente e Beni Culturali del Comune di Civitavecchia.

(Il Faro online)