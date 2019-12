Fiumicino Legalità, a Maccarese l’incontro con il giornalista Claudio Fava

Fiumicino – Lunedì 27 maggio alle ore 11 alla Casa della Partecipazione in via del Buttero a Maccarese, Navigare il territorio e Fiumicino Legalità hanno organizzato un incontro di “Educazione alla Legalità” con il giornalista Claudio Fava. Ad introdurre sarà la delegata del sindaco alla Legalità Arcangela Galluzzo.

Giornalista professionista dal 1982, Claudio Fava ha lavorato per il Corriere della Sera, l’Espresso, l’Europeo e la Rai, in Italia e dall’estero. Dal 1984, dopo l’uccisione del padre, Giuseppe Fava, ha assunto la direzione de “I Siciliani” raccogliendo, assieme a tutti gli altri giovani compagni della redazione, il testimone di una battaglia che ha saputo fare, di questa rivista, un laboratorio di nuova cultura della legalità e dell’impegno antimafioso.

“Ringrazio innanzitutto la Fondazione Benetton – spiega la delegata Galluzzo – che ha dimostrato grande sensibilità al tema della legalità promuovendo, insieme a me, questo incontro tra gli studenti del nostro territorio ed il giornalista Claudio Fava. Sarà, la sua, una testimonianza importante e costruttiva per i nostri ragazzi e per i cittadini che vorranno prendere parte all’evento. Di legalità e giustizia bisogna parlarne il più possibile“.

