Infernetto, i cimeli di Francesco Totti e Daniele De Rossi al Villaggio delle Emozioni

Infernetto – Ci saranno i cimeli dei due capitani, Francesco Totti e Daniele De Rossi, ma anche i doni di Alessandro Florenzi e del rapper Briga nella pesca di beneficenza della onlus Il Mago di Oz che domenica 26 maggio organizza il Villaggio delle Emozioni.

Per tutta la giornata in via Cesare Pascucci 63 si parla di formazione emotiva e educazione alle emozioni nell’evento voluto dagli esperti dell’associazione. “L’evento nasce con l’obiettivo di sensibilizzare il territorio rispetto all’importanza di introdurre nelle scuole l’educazione alle emozioni, coltivando nei bambini l’intelligenza emotiva – spiega Nadia Riccioli, Responsabile e Fondatrice – che è quella capacità di regolare le proprie reazioni emotive e di stress, identificare ciò che si prova, comprenderne l’origine, saperlo esprimere in modo appropriato senza ferire l’altro, e saper riconoscere le emozioni altrui, sviluppando l’empatia”.

“Educare ai sentimenti e alle emozioni le giovani generazioni è il più grande investimento che possiamo fare per costruire una società sana ed equilibrata – continua Laura Feci, Responsabile e Fondatrice – per questo è nato il nostro evento Il Villaggio delle Emozioni che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per il progetto “A Scuola di Emozioni” e nello stesso tempo sensibilizzare il territorio sul valore della consapevolezza emotiva: bambini capaci di riconoscere ed esprimere le proprie emozioni in maniera equilibrata saranno adulti sereni ed equilibrati, capaci di cambiare il mondo di domani“.

L’Evento prevede nella mattinata una conferenza dal tema “Emozione e Cognizione” riservata agli addetti ai lavori, alla quale sono stati invitati pediatri, rappresentati delle scuole del territorio, referenti dell’ASL Roma3 e altri figure mediche di riferimento per l’età evolutiva, ed istituzioni. Ha già confermato la sua presenza l’Assessore alle Politiche Educative e Scolastiche del X Municipio Germana Paoletti, da sempre molto sensibile al mondo dell’infanzia.

Nel pomeriggio a partire dalle 16,00 spazio alle famiglie e ai bambini con laboratori esperienziali per immergersi nel mondo delle emozioni, letture animate del libro “La Scatola delle emozioni”, edito da Casa Editrice Le Maghette, marchio editoriale dell’Associazione, area food, pesca di beneficenza VIP che ha visto la partecipazione di personaggi noti del mondo dello sport e della musica, tra cui Francesco Totti, Daniele De Rossi, Alessandro Florenzi e il rapper Briga che hanno deciso di sostenere la nostra raccolta fondi donando all’Associazione i loro cimeli che saranno messi in palio per la pesca di beneficenza. Ci saranno anche il gagliardetto della Lazio firmato da tutta la squadra e il completino da beach volley originale autografato dalle campionesse Eleonora Mansueti, Lucilla Perrotta e Daniela Gattelli.

L’evento potrà contare su una madrina d’eccezione, l’attrice Camilla Filippi, volto noto di fiction e cinema, che ha interpretato Cristina, madre di un ragazzo Asperger, nella serie Tv RAI di successo “Tutto può succedere”. “Sono lieta di partecipare a questo evento e dare così il mio contributo alla raccolta fondi dell’Ass. Il Mago di Oz ONLUS – spiega Camilla Filippi – una realtà che lavora da oltre 10 anni sul territorio con grande professionalità e passione. Credo che il loro progetto di educazione alle emozioni meriti attenzione e sostegno. Io sono mamma di due bambini di 5 e 10 anni e mi rendo conto di come sia importante dare valore ai propri vissuti emotivi e acquisirne consapevolezza ci permette di affrontare la vita con più armonia, ci permette di chiedere aiuto quando ne abbiamo bisogno e di sviluppare relazioni sane con l’altro”.