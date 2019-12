L’ Active Beauty di FOREO debutta al Rimini Wellness 2019

Il Rimini Wellness 2019, evento italiano dedicato agli amanti del fitness e della cura di sé, è ormai alle porte svolgendosi dal 30 maggio al 2 giugno, e proprio durante questa edizione il Team di FOREO (leggi qui) intratterrà i visitatori con un esclusivo stand presso il Padiglione C1 – Stand 007, Fiera di Rimini, mostrando loro come prendersi cura della propria pelle. FOREO, brand svedese del beauty tech (leggi qui) ormai famoso nel mondo, si è posto come obiettivo fondamentale il colmare il divario tra il curare il proprio corpo e l’effettuare trattamenti sulla propria pelle, spiegando inoltre gli effetti nocivi del sudore sulla pelle dopo l’esercizio fisico.



A tal proposito infatti Igor Spina, Country Manager di FOREO Italia, spiega come la maggior parte degli amanti del fitness trascuri la cura della pelle ignorando l'importanza della pulizia del viso e di una corretta beauty routine.

Durante questo grande evento sarà possibile conoscere nel dettaglio i device FOREO destinati alla pulizia del viso, avere delle dimostrazioni interattive e trovare il dispositivo perfetto da essere portato sempre con sé nella borsa della palestra.

I device presenti

Il range LUNA che sarà presentato consiste nel:

– LUNA 2, spazzola per la pulizia del viso con pulsazioni T-Sonic, dotata anche di un sistema antiaging che in soli 2 minuti riduce la comparsa di imperfezioni, contrasta l’insorgere dei segni del tempo, e rende la pelle più luminosa e tonica;



– LUNA mini 2, spazzola per la pulizia del viso dotata di 8 velocità regolabili che consentono una detersione profonda grazie alle 8000 pulsazioni T-Sonic al minuto che rimuovono lo sporco, l’eccesso di sebo e la pelle morta;



– LUNA go, spazzola per la pulizia del viso dalle dimensioni ridotte, dotata di pulsazioni T-Sonic e dell’esclusiva modalità Anti-Età che indirizza le pulsazioni a bassa frequenza direttamente sulle zone soggette a rughe, lasciando la pelle più compatta ed elastica;



– LUNA fofo, spazzola per la pulizia del viso personalizzata che offre un'analisi della pelle tramite i suoi sensori avanzati che si collegano all'app FOREO, e che misurano il livello di idratazione della pelle per offrirne una visione generale ed una beauty routine specifica;



– LUNA play plus, spazzola per il viso dalle dimensioni ridotte, pensata per sfruttare al massimo le capacità di pulizia T-Sonic, che funziona grazie ad una batteria AAA sostituibile che consente un’infinità di trattamenti di pulizia;



– LUNA play, spazzola per il viso dal design compatto che dispone di 2 diverse zone di spazzolatura caratterizzate da punti di contatto più sottili per pulire le pelli normali/sensibili, e da zone più ampie per la pulizia di zone come guance e fronte.

