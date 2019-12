Un’area di bassa pressione va isolandosi sui bacini ad ovest dell’Italia e dal suo centro si dipartirà un sistema frontale responsabile di una domenica di maltempo su buona parte d’Italia, soprattutto al Centro e sulle due isole maggiori che risulteranno i settori più direttamente coinvolti dal fronte in azione.

Ma ce ne sarà un po’ per tutti, con sconfinamento dei fenomeni al Sud, specie in Sicilia, ma soprattutto al Nord, con l’Emilia Romagna direttamente coinvolta e con temporali vaganti per la Pianura Padana.

Meteo per domenica

Al nord qualche scroscio è atteso già al mattino a ridosso dei rilievi piemontesi e lombardi, ma in giornata piogge sparse raggiungeranno l’Emilia Romagna intensificandosi in serata quando sconfineranno a bassa Lombardia e Vento, mentre nel pomeriggio fenomeni temporaleschi si formeranno lungo tutta la fascia prealpina sconfinando alle pianure centro-occidentali.

Al centro giornata compressa sin dal mattino in Sardegna con piogge e temporali più insistenti su Cagliaritano e versante tirrenico, nubi estese sulle regioni peninsulari con piogge e rovesci più frequenti sul versante tirrenico, in attenuazione solo in serata su Lazio ed Abruzzo.

Al sud piogge e temporali in Sicilia in estensione da ovest ad est, nuvoloso sulle aree peninsulari con piogge sparse che risulteranno più deboli e sporadiche sul versante ionico.