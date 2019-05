Ostia, paura e feriti per una auto che piomba sul marciapiedi

Ostia – Ha attraversato l’incrocio a velocità sostenuta e dopo essersi scontrato con un’altra auto, è finito sul marciapiedi.

È la cronaca di una tragedia sfiorata quella dell’incidente verificatosi oggi, sabato 25 maggio, in via Angelo Olivieri. Una Toyota Aygo ha sbandato paurosamente dopo l’urto con una Fiat Panda ed è piombato sul marciapiedi.

La spaventosa carambola è avvenuta intorno alle 12.30 sotto gli occhi terrorizzati di numerosi passanti. L’incrocio, sul quale affaccia un supermercato, è quello tra via Angelo Olivieri e via Ludovico De Filippi.

Secondo una prima ricostruzione la Aygo stava attraversando l’incrocio mentre percorreva via Ludovico De Filippi provenendo da via Carlo Del Greco verso via Paolini. In quel momento transitava la Fiat Panda che è stata colpita mentre impegnava l’incrocio. La carambola ha fatto rimbalzare la Aygo contro una Ypsilon in sosta e finire la corsa sul marciapiedi.

Al momento non si conosce il bilancio del sinistro: due persone sarebbero finite in ospedale ma si tratterebbe dei conducenti delle auto coinvolte.