Salviamo il mare e gli oceani: In libreria il “manuale del giovane ecologista”

Libri – Perché il livello delle acque si sta innalzando? Quali sono le specie marine in pericolo? Perché è importante proteggere gli squali?

Salviamo il mare e gli oceani è il manuale giusto per fornire ai giovani lettori tutti gli strumenti necessari a scoprire, in modo semplice e divertente, l’importanza del mare e degli oceani, la flora e la fauna che vi abitano, le minacce che incombono su di loro e le buone pratiche per tutelarlo.

Tra le pagine di questo volume illustrato, dedicato a bambini tra gli 8 e i 12 anni, semplici quanto preziosi gesti ecologici da fare ogni giorno per diventare veri custodi degli oceani o, più semplicemente, cittadini che hanno a cuore il bene del nostro pianeta.

Disponibile anche on line su www.slowfoodeditore.it

Testo di Agnès Vandewiele

Traduzione di Hélène Stavro – Illustrazioni di Joanna Wiejak

Titolo: Salviamo il mare e gli oceani

Collana: AsSaggini

Pagine: 96 – Prezzo: euro 12

(Il Faro online)