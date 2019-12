Farmacisti in aiuto è una Associazione nata oltre 10 anni fa a Fiumicino che si impegna con progetti di solidarietà in Italia e all’estero. Il Presidente Tullio Dariol racconta: “la mission di Farmacisti in aiuto, sin dalla sua nascita, è aiutare le popolazioni povere e bisognose con l’obiettivo di renderle progressivamente autonome”.

La destinazione della quota del 5 per mille cos’è?

1. non è una tassa in più, ma solo una diversa destinazione di parte dei contributi comunque dovuti;

2. è complementare (cioè si aggiunge) all’opzione del più classico 8 per mille destinato allo Stato e alle confessioni religiose riconosciute. Puoi quindi assegnare sia l’otto per mille che il cinque per mille.

I modelli sono:

– modello 730

– modello CERTIFICAZIONE UNICA

I modelli sono 730 e Certificazione Unica. È possibile sostenere i progetti di Farmacisti in aiuto onlus, inserendo nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97427160581 nello spazio apposito in corrispondenza di “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.

5×1000 Per aiutarci. Per aiutare.

Per maggiori informazioni sui progetti di Farmacisti in aiuto: www.farmacistiinaiuto.org – Facebook /FarmacistiinaiutoOnlus – la pagina dell’Associazione sul Quotidiano online “Il Faro” – contatti segreteria@farmacistiinaiuto.org 346/4360567