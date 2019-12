Terracina, completata la sistemazione della condotta in via Lungo Sisto

Terracina – Completata, a Terracina, la prima fase dei lavori di sistemazione della condotta irrigua in località Lungo Sisto, nel tratto compreso tra via Sanguigna e via Fusco.

Le squadre del consorzio di bonifica dell’Agro Pontino, visto anche il carattere di urgenza dell’intervento di messa in sicurezza per la tutela della pubblica incolumità, hanno già riparato la tubazione danneggiata e ripristinato la regolarità del flusso idrico.

Il tratto di via Lungo Sisto interessato dalla problematica resta tuttavia interdetto alla circolazione pedonale e veicolare perché i tecnici del consorzio di bonifica, completata la prima parte dell’intervento, finalizzata alla immediata messa in sicurezza, dovranno procedere alla sostituzione di un tratto di condotta ben più esteso di quello oggetto della prima riparazione.

Le verifiche eseguite hanno infatti evidenziato l’esistenza di rotture e danneggiamenti in più parti della tubazione per cui, anche per scongiurare il rischio di analoghi episodi, il consorzio procederà alla sostituzione della condotta per una lunghezza di venti metri. Tutto il materiale occorrente è stato già ordinato e sarà consegnato al massimo entro una settimana.