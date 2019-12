Tragedia a Latina, ragazzo annega nel lago del parco di San Marco

Latina – Una tragedia si è consumata, la sera scorsa, a Latina: un ventenne è annegato nel piccolo laghetto del parco di San Marco – nei pressi dell’ospedale del capoluogo-.

Tempestivi ma vani i soccorsi: il personale del 118 non ha potuto far altro se non accertare il decesso. Per ora, l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio, anche se gli agenti della Polizia di Stato stanno ancora indagando sulla dinamica dell’accaduto, e non è stata ancora esclusa la possibilità di un’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, l’allarme sarebbe arrivato dai passanti, che avrebbero visto il giovane scavalcare la balaustra del laghetto artificiale e gettarsi in acqua. Qualcuno avrebbe anche prov ato a raggiungerlo per salvargli la vita, senza successo.

Intorno alle 23.30, i vigili del fuoco, con l’ausilio di un gommone, hanno recuperato il corpo – ormai privo di vita – dell’uomo. Straniero, al momento del fatto indossava un pigiama e dell’ovatta al braccio, il che farebbe pensare a qualcuno scappato dal Goretti.

Per procedere con le operazioni di recupero, lo specchio d’acqua è stato parzialmente svuotato, dato che il corpo era finito nel punto più profondo – circa 3 metri.- Alle operazioni, infine, ha assistito anche il sindaco di Latina, Damiano Coletta.

(Il Faro on line)