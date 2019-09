Ardea, code sulla Pontina per un incidente

Ardea – Sulla strada statale 148 Pontina, a causa di un incidente occorso al km 36,600, si registrano code – in direzione di Roma – nel territorio comunale di Ardea.

Per cause in corso di accertamento, due autovetture sono entrate in collisione, causando il ferimento di una persona. Attualmente i veicoli, in fase di rimozione, sono situati in corsia di sorpasso. Sul posto e’ intervenuto il personale di Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine, tuttora impegnato nei rilievi stradali.

Si segnala, inoltre, un ulteriore sinistro, autonomo, di un’autovettura uscita fuori strada in corrispondenza dello svincolo di Pratica di Mare, al km 26,800, in direzione di Terracina.