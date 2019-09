Europee, le schede con i voti degli italiani all’estero arrivate a Fiumicino

Fiumicino – I primi plichi diplomatici elettorali contenenti i voti degli italiani all’estero sono arrivate all’aeroporto di Roma Fiumicino. Ad accoglierle, il Direttore Generale per gli italiani all’estero della Farnesina Luigi Maria Vignali.

Il primo volo arrivato a Fiumicino con i voti degli italiani residenti negli altri 27 Stati membri dell’Unione, è stato quello delle 7.45 proveniente da Nicosia. In totale sono 27 quelli attesi al Leonardo da Vinci, l’ultimo quello delle 16.15 proveniente da Lisbona.

“Nonostante l’incertezza collegata alla Brexit, siamo riusciti, grazie alla stretta collaborazione tra Farnesina e Viminale, a far votare anche i nostri connazionali nel Regno Unito, in particolare a Londra ma anche in Scozia e Galles che si uniscono così ai 237 seggi sparsi sul territorio dell’Unione europea per 471 sezioni elettorali“, ha dichiarato Vignali.

(Il Faro online)