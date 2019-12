Fiamme Oro Rugby, chiusa l’esperienza con la Roma Legio Invicta

Il Faro on line – Le Fiamme Oro Rugby, al fine di evitare rumors incontrollati che potrebbero recare danno agli atleti della Categoria Under 18 attualmente impegnati nella fase conclusiva del Campionato Nazionale Elite di categoria, comunicano che, a decorrere dalla stagione sportiva 2019/2020, non prenderanno più parte alla “Roma Legio Invicta”, la franchigia costituita nella stagione sportiva 2013/2014 con la Nuova Rugby Roma.

Tale scelta societaria è stata ampiamente comunicata e condivisa con la dirigenza della Nuova Rugby Roma e riguarda unicamente motivazioni interne alla Società cremisi.

La collaborazione con la Nuova Rugby Roma, esplicitata nel primo periodo dalla franchigia giovanile territoriale denominata “NRR Fiamme Oro JR” e nelle ultime tre stagioni dalla “Roma Legio Invicta”, è stata, infatti, altamente proficua e sempre proiettata verso la collaborazione, il sostegno e la condivisione dei valori del rugby e della crescita, non solo sportiva, dei giovani atleti tesserati per entrambe le Società.

L’ottimo lavoro svolto, nelle stagioni, dai tecnici e dallo staff delle Fiamme Oro Rugby all’interno della franchigia, unitamente allo staff ed ai tecnici della Nuova Rugby Roma, ha permesso di far crescere una realtà sportiva giovanile che non solo è diventata un riferimento nell’ambito territoriale romano, ma che è arrivata ai vertici del rugby giovanile del Centro-Sud Italia, sia con la categoria Under 16 che con la categoria Under 18.

La collaborazione tecnico-logistica fornita dal Settore Giovanile del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato ha permesso, inoltre, negli anni, ad alcuni atleti tesserati con la Nuova Rugby Roma, di partecipare ai raduni ed agli allenamenti della prima squadra delle Fiamme Oro Rugby nel massimo campionato italiano “Peroni TOP12”: un’esperienza formativa sia dal punto di vista sportivo che di crescita umana.

Le Fiamme Oro Rugby, sempre nell’ottica di essere Società servente del movimento rugbistico italiano, hanno inoltre deciso di concedere l’uso del titolo Under18 Elite alla Roma Legio Invicta, per proseguire al meglio nel proprio cammino sportivo.

