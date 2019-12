Formia, il Cisternone romano ottiene il certificato d’eccellenza di TripAdvisor

Formia – Il raggruppamento associativo “Sinus Formianus”, gestore di alcuni siti archeologici di proprietà del Comune di Formia, comunica di aver ottenuto anche per l’anno 2019 il CDE Tripadvisor per il settore Attrazioni-Siti Archeologici.

Un ringraziamento speciale va a tutti i collaboratori, guide abilitate, archeologi. E’ doveroso ringraziare tutti i visitatori che con le loro recensioni hanno consentito il raggiungimento di questo importante risultato per un luogo suggestivo che merita di essere conosciuto ancora di più.In collaborazione con l’Amministrazione Comunale e in particolare con l’Assessorato alla Cultura si cercherà di migliorare ancora nella fruibilità per tutti.

Il Certificato di Eccellenza di TripAdvisor premia una selezione di alloggi, attrazioni turistiche e ristoranti che dimostrano con costanza il proprio impegno nell’eccellenza del servizio.

TripAdvisor utilizza un algoritmo che tiene conto della qualità, della quantità e dell’attualità delle recensioni e delle opinioni inviate dai viaggiatori su TripAdvisor in un periodo di 12 mesi, nonché della posizione della struttura nell’indice di popolarità sul portale e del suo tempo di permanenza nella classifica. Per essere idonea alla ricezione di un Certificato di Eccellenza, una struttura deve mantenere un punteggio complessivo stabile di almeno quattro punti su cinque su TripAdvisor, aver ricevuto un numero minimo di recensioni ed essere presente sul portale da almeno 12 mesi.

Tutte le informazioni possono essere richieste al numero verde 800.141407.

(Il Faro on line)