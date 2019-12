Gigi Proietti cittadino onorario di Ponza, in arrivo la cerimonia pubblica

Ponza – Gigi Proietti è cittadino onorario di Ponza. Venerdì, infatti, il consiglio comunale dell’isola lunata, su proposta del sindaco Sandro Ferraiuolo, ha conferito all’unanimità l’onorificenza all’attore romano e all’armatore napoletano Vincenzo Onorato.

Il motivo? Per quanto riguarda Proietti, l’artista è da sempre legato a Ponza e alla comunità ponzese e ha sottolineato il Sindaco di Ponza: “Lo ha sempre dimostrato, anche con la disinteressata partecipazione umana e il contributo artistico personale.”

E, ancora, gli sarebbe stato riconosciuto un “chiarissimo merito nei campi dello spettacolo e della cultura, in cui miete indiscussi successi persino oltre i confini nazionali, come attore, cantante, poeta, regista e maestro del teatro.” Per questo, l’amministrazione ponzese è “vivamente onorata di averlo tra i componenti della propria cittadinanza.”

Per il conferimento, al più presto sarà anche organizzata una cerimonia pubblica.

Per quanto riguarda, invece, Vincenzo Onorato, gli è stato riconosciuto di essere uno dei più grandi armatori del mondo. Primo in Europa per numero di passeggeri, nonché presidente di “Mascalzone latino”, il team velico da lui fondato.

Ancora, date le sue origini ponzesi, gli è stato riconosciuto il legame con l’isola lunata, mai venuto meno, ma che, anzi, grazie ai suoi successi nell’armatoria navale e nello sport velico, ha portato lustro a tutta la comunità.

Anche per questo conferimento, al più presto si terrà una cerimonia pubblica.

(Il Faro on line)