L’assenza dell’alta pressione sul Mediterraneo favorisce la presenza di saccature di bassa pressione anche in prossimità dell’Italia che determinano la formazione di diffusi fenomeni di instabilità diurna sulle nostre regioni, in sconfinamento dalle zone di montagna alle adiacenti pianure.

In questa paluda barica si scaverà un minimo di pressione sul finire della settimana tra il Nord Africa e il basso Mediterraneo che risalirà l’Italia tra lunedì e martedì, orchestrando un fronte che determinerà tempo instabile o perturbato.

Tra martedì e mercoledì ci si metterà anche un affondo deciso dal Nord Europa, sospinto da correnti fredde, che andrà a rialimenterà la depressione mediterranea con una perturbazione intenzionata a valicare le Alpi scaricando piogge e temporali diretti verso sud.

Meteo per lunedì

La nuova settimana si aprirà all’insegna del tempo instabile o perturbato su buona parte del Centro-Sud, con piogge e temporali che si concentreranno soprattutto sul versante tirrenico.

Il ramo più settentrionale del fronte si spingerà a parte del Nord Italia, coinvolgendo Emilia Romagna e Triveneto con piogge e rovesci in estensione dalla Pianura Padana alle zone alpine.

Meno coinvolto il Nordovest, ad eccezione di Lombardia, Liguria e Piemonte orientale, dove giungerà qualche fenomeno.

Meteo fino a metà settimana

In attesa dell’arrivo del fronte dal Nord Europa le correnti si disporranno dai quadranti occidentali addossando nubi e rovesci anche temporaleschi alle regioni tirreniche, mentre al Nord il tempo peggiorerà a partire dalle Alpi.

Con l’arrivo del fronte da nord piogge e temporali valicheranno l’arco alpino riversandosi sulla Pianura Padana, scaricando fenomeni anche intensi sul Triveneto.

Mercoledì instabilità in spostamento su Emilia Romagna e regioni centrali, specie adriatiche. Miglioramento al Nord, in attesa il Sud.

Meteo per la seconda metà settimana

Dalla seconda metà della settimana i fenomeni potrebbero spingersi fino alle regioni meridionali, per poi esaurirsi.

Ma contemporaneamente non è escluso che dall’Europa occidentale inizi a rinforzare un campo di alta pressione in estensione verso l’Italia, con ritorno finalmente a condizioni gradualmente più stabili e temperature in ripresa.