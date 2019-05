Ladispoli, CR7 e la Juve in campo per i piccoli Marco e Francesco

Ladispoli – La solidarietà attorno a Marco e Francesco non muore mai. A dimostrarlo sono le continue iniziative e interventi, a più livelli, per aiutare i due fratellini a volare a Dallas per sottoporsi alla cura sperimentale che potrebbe aiutarli a sconfiggere la malattia di Batten.

Questa volta un grande gesto è arrivato dalla Juve e da Cristiano Ronaldo. Mister Allegri, “che ha personalmente preso a cuore la vicenda dei fratellini Camerini” ha fatto recapitare alla famiglia due maglie autografate dal giocatore portoghese. Maglie che presto, come spiegato dal sindaco Alessandro Grando, saranno messe all’asta.

“Presto vi faremo sapere – ha detto il primo cittadino – come partecipare all’asta per aggiudicarvi le maglie e contribuire alla raccolta fondi per finanziare le cure di Marco e Francesco”.

(Il Faro online)