Di Marco: “Congratulazioni al Real Fiumicino per la promozione in C1”

Fiumicino – “Siamo orgogliosi di festeggiare per il secondo anno consecutivo la promozione del Real Fiumicino Calcio a 5 nella categoria superiore”. Lo dichiara il delegato del sindaco a Attività, iniziative e promozione dello Sport Massimiliano Di Marco, che ha presenziato all’evento.

“L’anno scorso – prosegue – dalla serie D alla serie C2 e quest’anno in C1. La squadra del Presidente Giuseppe Picciano, grazie al lavoro dello staff dirigenziale e del Mister Andrea Consalvo, uno dei più preparati nella platea laziale, dopo aver dominato il campionato, ha sconfitto l’altra sera al Palalevante di Roma la squadra del Grande Impero C 5 con il risultato di 2-1. Vittoria meritata dai Nostri ragazzi che sottolinea ancora una volta quanto questo sport sia radicato e valido nella nostra città. In bocca al lupo ragazzi per il prossimo anno”.

(Il Faro on line)