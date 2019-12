Il Real Fiumicino/Futsal Isola in C1. Picciano: “Gioia Indescrivibile”

Fiumicino – Un sogno. Il Real Fiumicino/Futsal Isola torna nel massimo campionato regionale dopo un anno pazzesco. La vittoria sfuggita di un soffio. Poi i playoff stravinti. Ardea prima, Buenaonda in semifinale. Il Grande Impero nella finalissima del PalaLevante battuto 2-1 con Serbari e Mazzuca che regalano al team del presidente Picciano l’apoteosi.

“Siamo felicissimi – spiega il massimo dirigente di Fiumicino, Giuseppe Picciano -. I ragazzi, la società, il vicepresidente Andrea Rugeri: noi tutti meritavamo questo traguardo. È stato un campionato pazzesco, abbiamo sfiorato la vittoria finale di un niente, in un girone che ha visto l’Eur Massimo vincere la Coppa di categoria e il Grande Impero in finale playoff con noi. Non abbiamo lasciato nulla al caso, abbiamo dato l’anima per questo sogno e alla fine l’abbiamo portato a casa. Sono davvero contento anche per la famiglia Mazzuca che quest’anno ha scelto di iniziare questo nuovo percorso insieme a noi. Ho rivisto nei loro visi la gioia di questo sport. Sono abituati ai palcoscenici della serie A ma hanno sempre tifato come giocassimo quei campionati. Ora ci riposiamo e fra qualche giorno inizieremo subito a programmare la prossima stagione che sarà ancora più impegnativa. È bello vedere Fiumicino tornare su palcoscenici importanti. Ci divertiremo”.

(Il Faro on line)