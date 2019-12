Ritirato il bando per il trattamento dei rifiuti a Cupinoro, Grando: “Un’ottima notizia”

Ladispoli – A seguito di un incontro che si è tenuto nei giorni scorsi nell’aula del consiglio comunale di Bracciano, alla presenza degli organi istituzionali del comprensorio e dei comitati, l’Università Agraria di Bracciano ha deciso di ritirare il bando per un impianto di compost a Cupinoro.

“Pur convinta della bontà del bando proposto dall’ente che poteva portare ad una bonifica dei terreni, al recupero dei fabbricati situati nell’area di Cupinoro, ad oggi in totale abbandono, e al reimpiego delle unità occupazionali, considerate le preoccupazioni del sindaco e dei comitati che un impianto di compost così strutturato avrebbe potuto generare abbiamo deciso di ritirarlo”.

Così l’Università agraria di Bracciano in una nota annunciava questa decisione. Notizia che ha suscitato notevole soddisfazione per il primo cittadino di Ladispoli, Alessandro Grando.

“Nel corso della riunione svoltasi a Bracciano avevo personalmente chiesto ed ottenuto dai rappresentanti dell’Università Agraria l’impegno a revocare il bando pubblicato per cercare imprese interessate a realizzare impianti di trattamento rifiuti a Cupinoro. Giunge ora la notizia che il bando è stato effettivamente ritirato. Ringrazio pubblicamente l’Università Agraria per aver mantenuto fede all’impegno preso, il sindaco di Bracciano Armando Tondinelli per non aver mai abbassato la guardia e tutti i cittadini che da anni si battono per la chiusura e la bonifica della discarica”.

“Il comune di Ladispoli continuerà ad essere al loro fianco per tutelare il nostro comprensorio da qualsiasi tipo di progetto che possa compromettere l’ambiente e salute dei cittadini! Anche in questa occasione, conclude il sindaco di Ladispoli, abbiamo dimostrato che l’unione fa la forza!“, conclude il sindaco.

