Soccerlandia 2019 – Radio Faro e la carica dei 500 !

Sabato 25 Maggio, giornata di grande festa per la Totti Soccer School che ha radunato 14 società sportive della provincia con l’aggiunta di una rappresentativa molisana del Saraceno Futsal per la festa del calcio dei bambini ormai giunta all’ edizione numero 12.

Queste le altre rappresentative: Atletic Soccer Academy, Centro Giano, Cervaro, Cresscas Città di Palombara, Domino, Fenice Superabily Academy, Infernetto Calcio, SS Lazio, Ostiantica, AS Roma, Tivoli Calcio, Trigoria Calcio, e la squadra di casa della Totti Soccer School che hanno dato vita alla competizione non competitiva dove tutti i ragazzi hanno giocato all’insegna del divertimento appassionato ma leale.

Video dell’ingresso in campo dei ragazzi della Totti Soccer School.

Il trofeo: la Coppa Fair Play è stato assegnato proprio dagli addetti ai lavori, gli accompagnatori delle rappresentative presenti all’evento, alla squadra del Trigoria Calcio i cui ragazzi, all’annuncio dell’assegnazione della Coppa, si sono scatenati con urla di gioia e corse all’impazzata per tutto il campo. L’assegnazione della Coppa Fair Play era stata preceduta dalle premiazioni con l’Integration League, portando con se emozioni a non finire !

Tante le attrazioni predisposte per far passare un pomeriggio di festa anche ai genitori ed amici intervenuti con stand di easy street food come i pop corn,lo zucchero filato ed altri stand come quello della Croce Rossa Italiana del Comitato Municipio 10 di Roma (nella foto una rappresentante dell’Unità Cinofila della CRI), della Print Service, della Solero Axa e Ostia, e delle bellissime creazioni di Maddy.



I circa 500 ragazzi hanno poi inscenato l’ormai tradizionale saluto ai genitori, parenti ed amici presenti in tribuna con la doppia corsa finale verso le tribune.

Con grande onore ed orgoglio la direzione della Totti Soccer School ha invitato Radio Faro, con Fedegiallorossa.it, per effettuare la diretta web dell’evento.

Intervista a Paolo Pinelli, Direttore della Scuola Calcio e Rino Finelli, Direttore Generale della Scuola.

Intervista alla dott. ssa Chiara Cannizzaro, psicologa e responsabile del progetto Integrazione.

Intervista del Mister Claudio Ranzani responsabile dei 2008 dell’A.S.Roma.

Intervista del simpaticissimo Mister Bruno Molinari responsabile dei 2011 della S.S.Lazio.

Un sentito ringraziamento al Presidente della Totti Soccer School Riccardo Totti per aver permesso la collaborazione con Radio Faro – Fedegiallorossa.it ed al nostro Direttore Angelo Perfetti.

(Foto e riprese video di Edoardo Spampinato – Fedegiallorossa.it)