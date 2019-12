Terracina, la Regione finanzia la ciclabile sospesa sulla scogliera

Terracina – Una passerella ciclabile sospesa sul mare che costeggia l’Appia antica all’uscita di Levante per meno di un chilometro. Era questo il progetto, presentato dal Comune di Terracina, che, nel 2017, aveva conquistato la Pisana, ammettendolo tra i progetti da finanziare per il “Piano interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale.”

Alla fine, però, il progetto non venne più finanziato per esaurimento del fondo. Così, il progetto sembrava destinato a entrare nel dimenticatoio… E, invece, è di questi ultimi giorni la notizia che la Pisana è finalmente pronta a vederlo realizzato. Non solo: su un totale di 2 milioni – almeno secondo il preventivo del 2017 -, quasi 1,4 arriveranno proprio dalla Regione.

I fondi regionali sarebbero “spuntati” grazie ai ribassi d’asta ottenute dalle gare d’appalto. La restante cifra – circa 620mila euro – invece, toccherà al Comune di Terracina.

Stando al progetto realizzato all’epoca dei fatti, una volta realizzata, la passerella avrà una visuale mozzafiato sulla città. Non solo, sarà realizzata con materiale ecosostenibile, in modo anche da rispettare l’ambiente circostante.

La passerella, come già detto, lunga meno di un chilometro, inizierà a Porta Napoletana – dove è previsto un hub con stalli di parcheggio per il rifornimento dei veicoli elettrici – e proseguirà seguendo l’Appia di Levante.

Appena avuta la notizia del finanziamento regionale, infine, il Comune di Terracina ha provveduto a inserire l’opera nel Piano Triennale delle Opere pubbliche.

(Il Faro on line)