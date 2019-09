Un plauso al Nucleo di cure primarie Asl di via Coni Zugna

In uno spaccato di quotidianità fatto di critiche, censure e disappunti, mi sento di rivolgere un elogio al servizio erogato dall Azienda Sanitaria Locale del comune di Fiumicino. A seguito di un infortunio causato in servizio, ho riportato una ustione di III grado alla mano sinistra e dopo un primo soccorso urgente, visite da uno specialista di ricostruzione plastica, trafile burocratiche, protocolli e un approccio terapeutico poco corretto, mi sono recata presso il Nucleo di Cure Primarie di Fiumicino, in preda ad un dolore acuto e riduzione della reattività dell’arto.

La cortesia, la professionalità e la pazienza delle infermiere che mi hanno accolto mi hanno a dir poco sorpresa…

Mi sono affidata a loro e ai servizi prestati dall ambulatorio infermieristico di Fiumicino. Sono tutt’oggi sottoposta a medicazioni giornaliere, che scopro essere effettuate con strumenti e dispositivi medici avanzati e all’avanguardia…

Devo ringraziare le infermiere che ogni giorno, asportandomi un po’ di tessuto in più, non dimenticano mai di guardarmi col sorriso, aggiungendo la capacità di alleviare i dolori e darmi il giusto supporto psicologico per l elaborazione del trauma…

Sono residente a Fiumicino da pochi anni, ma sento il dovere morale di encomiare l’operato svolto dai servizi sanitari presenti sul nostro territorio, seppur gravemente carenti!

Vero. L’ ho provato sulla mia “pelle”!!!!

Maria Stefania Sarro