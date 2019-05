Uomo investito da un treno a Santa Marinella

Santa Marinella – E’ stato ricoverato in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma l’uomo che la scorsa notte, 25 maggio 2019, è stato investito da un treno nei pressi della stazione di Santa Marinella.

Sono ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente, ma da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che la persona, di origini nordafricane, sia stata colpito dal convoglio in corsa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria, la Misericordia di Santa Marinella e un’auto medica. Immediate le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria che è andata in tilt per diverse ore: i treni provenienti dalla Capitale hanno fermato la loro corsa a Ladispoli, mentre i convogli diretti nella Capitale sono stati bloccati a Civitavecchia. La circolazione sarebbe tornata regolare intorno alla mezzanotte.