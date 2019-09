Acilia, oltre 1500 spettatori per “La famiglia Addams”

Acilia – Oltre 1500 spettatori hanno assistito alle sei repliche del musical “La famiglia Addams“. Un successo meritato e ad ampio spettro, tale da richiamare anche l’attenzione di un regista campione di incassi al cinema come Massimiliano Bruno.

Si è conclusa al teatro “Don Mario Torregrossa“ di Acilia la rappresentazione del musical “La famiglia Addams“. E’ stato un grande successo non solo di spettatori ma anche di critica: l’adattamento del maestro Marcello Cangialosi, che ha diretto le musiche con l’orchestra sotto al palco e il coro Baba Yetu, i costumi, le scenografie ma soprattutto la grande capacità degli interpreti, attori e cantanti amatoriali che fanno parte dell’associazione Compagni di scena.

“Se sono qui è perchè si è parlato molto bene a Roma di questo musical: mi sto divertendo moltissimo” osserva dalla platea Massimiliano Bruno, attore e regista di gran successo (l’ultimo record di incassi l’ha registrato con il film “Non ci resta che il crimine“). “Gli interpreti sono buoni attori e buoni cantanti – prosegue – E’ uno spettacolo piacevolissimo da vedere, divertente, musiche straordinarie, il maestro Cangialosi è stato bravissimo. Sono veramente entusiasta di questo spettacolo. Speriamo che lo portino ancora in giro in tutta Italia perchè è un prodotto veramente eccezionale“.

Parole di elogio anche da parte della presidente del X Municipio, Giuliana Di Pillo. “Abbiamo assistito a uno spettacolo meraviglioso, di altissimo livello, tanto che è difficile credere sia di natura amatoriale – sottolinea la mini-sindaca – L’orchestra, la musica dal vivo, un bellissimo messaggio, divertimento puro. Complimenti a chi l’ha organizzato“. L’amministrazione si è dichiarata disponibile a portare in scena il musical nelle scuole e nella programmazione degli spettacoli estivi.

Daniele Adriani, presidente dell’associazione “Compagni di scena“, si è dichiarato estremamente soddisfatto per il successo raccolto e ha preannunciato altre sorprese direttamente da Broadway, il regno dei musical newyorkese. I protagonisti e i membri dell’associazione sono tutti under 35 residenti tra Ostia e Acilia.