Europee 2019, la Lega è il primo partito anche ad Ardea

Ardea – “Il Coordinamento di Ardea della Lega di Salvini Premier ringrazia pubblicamente i cittadini che con il proprio voto hanno sposato la politica della Lega. Il nostro partito si è rivelato essere il primo in queste ultime elezioni europee con il 36% di consensi elettorali.

Senza ombra di dubbio i cittadini hanno dato un evidente segnale di malcontento anche nei confronti della bandiera appoggiata dalla stessa amministrazione locale, i 5 Stelle prendono dieci punti percentuali in meno rispetto a noi, di certo ha contribuito il loro immobilismo amministrativo,la loro paura di fare per non sbagliare, ma chi decide di scendere in politica deve farlo consapevole della fatica e del fatto che i cittadini attendono risposte ed interventi concreti e risolutivi.

Questa non vuole essere solo una critica, ma qualcosa che possa servire come stimolo per il futuro di questa amministrazione. Il Coordinamento, che si ricorda essere costituito da poco, sta lavorando in silenzio, costantemente, rispettoso delle altre forze politiche ed ha, inoltre, subito un naturale e doveroso assestamento voluto dal coordinamento stesso.

Stiamo lavorando per il territorio di Ardea con determinazione e serietà, senza troppi proclami ed evitando di rispondere agli insulti che spesso ci vengono rivolti sui social, ma che come volevasi dimostrare si ritorcono contro gli stessi che li pubblicano.

Crediamo nelle potenzialità turistiche, imprenditoriali e culturali di questa Città, lavoriamo insieme per rendere il tutto tangibile ed evidente. Grazie di Cuore.”