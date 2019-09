As Roma Calcio a 5, Maritato (Roma Calcio 8): “Complimenti ai ragazzi e a Di Vittorio”

Il Faro on line – “A nome della As Roma Calcio Lega a 8 voglio rivolgere i miei più sentiti complimenti ai fratelli dell’As Roma Calcio a 5 e al direttore sportivo Di Vittorio per la netta vittoria nel derby valevole per l’andata della semifinale dei play off Under 19. I ragazzi infatti si sono imposti con il risultato netto di 6 a 1 nei confronti dei biancocelesti, dopo una prova di grande carattere e di elevata caratura tecnica. Sono convinto che adesso la squadra rimarrà assolutamente concentrata e attenta in vista del ritorno al Palagems, dove l’As Roma Calcio Lega a 8 li sosterrà dalle tribune con il solito amore. Complimenti dunque al Ds Di Vittorio per un progetto sportivo che si sta concretizzando giorno dopo giorno”.

Così, in una nota, il presidente dell’As Roma Calcio Lega a 8, Michel Emi Maritato.