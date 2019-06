Comunali 2019: tonfo del M5S, sul litorale laziale avanza il centrodestra

Il M5s verso una sonora sconfitta nelle sue Civitavecchia e a Nettuno con la Lega ben quotata a ‘scippargli’ i Municipi. E’ lo scenario che si sta profilando nel Lazio, dove ieri, oltre alle Europee, si è votato per il rinnovo di cui 153 Comuni, tra cui 10 al di sopra dei 15 mila abitanti. Le operazioni di voto stanno procedendo abbastanza a rilento, ma già in qualche città maggiore è possibile farsi una idea degli scenari.

A partire dalla provincia di Roma, con il porto di Civitavecchia, finora roccaforte pentastellata, dove però la vicesindaca uscente Daniela Lucernoni, quando sono state scrutinate circa metà sezioni, è terza per distacco, e rischia seriamente di non arrivare al ballottaggio. In testa c’è Ernesto Tedesco, sostenuto dal centrodestra unitario, che sfiora il 47,5 per cento; il rivale dem Carlo Tarantino ha per ora la metà dei suoi voti (leggi qui).

Anche Nettuno sembra voler punire il M5s e i suoi dissidi interni che hanno portato alla caduta della giunta comunale: l’ex vicesindaco Daniele Mancini, che corre con una civica, e il candidato ufficiale del M5s Mauro Rizzo sono rispettivamente terzo e quarto, quando siamo a 21 sezioni su 35. In testa, anche qui, il candidato del centrodestra Alessandro Coppola, staccatissimo da Waldemaro Marchiafava del centrosinistra (leggi qui).

A Tarquinia, nella Tuscia, sono troppo poche le sezioni finora scrutinate, ma potrebbe profilarsi un ‘derby’ di centrodestra al ballottaggio tra Alessandro Giulivi (sostenuto dalla Lega) e Gianni Moscherini (appoggiato da FdI) (leggi qui).

