Dior Backstage Collection estate 2019

Dopo il successo riscosso dalla linea Dior Backstage 2018 (leggi qui), è stata creata anche una nuova collezione make-up Dior Backstage per il 2019, nella quale sono presenti una nuova palette di ombretti e nuove tonalità dei famosi Dior Addict Lip Maximizer e dei Dior Addict Lip Glow to the Max. La nuova collezione Dior Backstage 2019 è caratterizzata da un packaging semplice ma elegante e pratico allo stesso tempo, e sarà reperibile a partire dal mese di Aprile 2019 presso le profumerie concessionarie del brand. Scopriamo insieme le novità che ci attendono.

Dior Backstage Eye Palette

La nuova palette occhi presentata in questa collezione è la n.003 Amber neutrals a 48,98 euro,

che si va ad aggiungere alle precedenti n.001 Warm neutrals e n.002 Cool neutrals.

Questa palette è caratterizzata dalla presenza di toni caldi e da toni del rame, del bronzo e del marrone, nonché da finish sia opache che shimmer perfetti per ricreare un trucco completo da giorno e da sera. Gli ombretti sono dotati di una texture modulabile e stratificabile, che consente di ottenere l’intensità desiderata. All’ interno della palette sono presenti una base per l’ombretto, ed 8 polveri da utilizzare come ombretti oppure come eyeliner.

I Dior Addict Lip Maximizer

I Dior Addict Lip Maximizer (35,84 euro) vengono ampliati da 8 nuove tonalità dal finish specchiato, all’ interno delle quali sono presenti sia tonalità classiche-nude, che tonalità più vivaci. Nei lip maximizer troviamo inoltre una formula arricchita con acido ialuronico che regala un effetto volume immediato, e delle labbra naturalmente più piene e rimpolpate. I nuovi colori sono il n.001 Light Pink che è un rosa chiaro, n.004 Coral che è un corallo acceso, n.006 Berry che è un color mora, n.007 Raspberry che è color lampone,

n.009 Holo Purple che è un viola chiaro dall’ effetto olografico, n.010 Holo Pink che è un corallo-rosa, n.012 Rosewood che è un rosa opaco, e n.013 Beige che è un color beige chiaro.

I Dior Addict Lip Glow To The Max

I Dior Addict Glow to the Max (35,50 euro) sono dei balsamo labbra caratterizzati da una doppia azione “Color & Glow” che rendono le labbra morbide, idratate e ultra-pigmentate. In questa formulazione è presente dunque una nuance esaltata dalla tecnologia Color Reviver che crea un effetto rosato in grado di adattarsi a qualsiasi incarnato, e un’altra tonalità arricchita da pigmenti perlescenti pensati per riflettere la luce. Le nuove colorazioni sono la n.201 Pink che è un rosa chiaro, la n.204 Coral che è un corallo acceso, la n.206 Berry che è un color prugna, la n.207 Raspberry che è un color lampone,

la n.209 Holo Purple che è un viola chiaro, la n.210 Holo Pink che è un corallo-rosato e la n.212 Rosewood che è un rosa tenue.

(Il Faro Online)