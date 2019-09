Europee 2019, DemoS Fiumicino: “Felici per l’elezione di Bartolo”

Fiumicino – “Demo.S Fiumicino ringrazia tutti coloro che ieri si sono recati alle urne per dare al nostro dottor Pietro Bartolo, candidato alle Europee nella lista Pd in quota Demo.S , la propria preferenza”.

E’ quanto si legge in una nota di DemoS Fiumicino, a firma dei consiglieri Maurizio Ferreri e Armando Fortini, che così commentato l’election day europeo: “Siamo felici della sua elezione e soddisfatti per aver contribuito a portare a Bruxelles una vera testimonianza di cosa succede in Italia e soprattutto nelle zone di confine. Concludiamo con le parole del neo eurodeputato Pietro Bartolo, che rispecchiano in modo semplice e chiaro i nostri valori ed i nostri obiettivi: ‘Siamo una proposta politica che non si vergogna dei propri ideali‘. Uguaglianza, fraternità, giustizia, solidarietà non solo affermate, ma vissute ogni giorno”. “Questa proposta è quella che tanti ancora cercano e che noi con più forza da oggi porteremo avanti!”, chiosano.

Articolo Uno: “Buon lavoro a Pietro Bartolo”

“Articolo Uno Fiumicino augura al neoeletto al parlamento europeo Pietro Bartolo un buon lavoro e ringrazia gli elettori e le elettrici che nella nostra città e del resto d’ Italia lo hanno votato Il nostro sostegno frutto della sua credibilità e della sua serietà, è il giusto contributo ad un risultato eccezionale per una persona che ha messo e sta mettendo a disposizione il suo lavoro e la sua storia per l intera comunità Europea” – lo afferma in una nota il Coordinamento Articolo Uno Fiumicino.

(Il Faro online)