Europee 2019, Marchiella: “Soddisfatto per Procaccini”

Latina – “Un gioco di squadra rivelatosi vincente”: con queste parole Andrea Marchiella ha commentato i lusinghieri risultati ottenuti da Fratelli d’Italia nelle Elezioni Europee e nelle Amministrative andate in scena in sette Comuni della provincia.

Il capogruppo del partito in Consiglio Comunale a Latina ha espresso innanzitutto grande soddisfazione per la netta affermazione di Nicola Procaccini, eletto in Europarlamento: “Credo che il nostro territorio non potesse esprimere di meglio, a Strasburgo approda una figura di enorme valore e non solo nelle vesti di amministratore, ma anche sul profilo umano e politico.

E’ stato premiato il grande lavoro svolto sul territorio da Nicola ed ha avuto il giusto riconoscimento il sostegno garantito da tante persone che hanno operato e stanno operando nel capoluogo, nei borghi e nelle varie città della provincia.

Il ringraziamento va a quanti hanno creduto nel partito e al nostro autentico “ariete” capace di suscitare interesse ed entusiasmo: la nostra leader Giorgia Meloni, sempre vicina a Latina e alle sue esigenze. Grazie a lei e grazie a due figure di spicco come Procaccini e come il nostro senatore Calandrini, il territorio pontino potrà avere voce in capitolo nel Governo e a livello internazionale”.