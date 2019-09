Europee 2019, Sassoli e Forte: “Significativo risultato Pd anche a Latina”

Latina – “ll risultato del Partito democratico in provincia di Latina rappresenta un punto di partenza per i democratici pontini che, senza dubbio, con il voto alle europee chiedono un cambiamento anche a livello locale, dimostrando che esiste un’alternativa politica concreta, e che questa deve ripartire dai territori”. Lo dichiarano in una nota congiunta il consigliere regionale del Pd Enrico Forte e l’eurodeputato David Sassoli.

Aggiunge Forte: “Ringrazio gli elettori -oltre 6mila – che hanno scelto David Sassoli consentendone la riconferma anche per la prossima legislatura. Un attestato alla serietà ed alle competenze che il Pd ha messo in campo per questa tornata europea”.