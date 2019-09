Fiumicino, Coronas: “Ecco perché ho aderito a Forza Italia”

Fiumicino – L’occasione della chiusura di campagna elettorale per le Europee del presidente Antonio Tajani, alla quale hanno partecipato circa 300 persone, è stata l’occasione per Alessio Coronas di chiarire il passaggio in Forza Italia.

“Ho sentito critiche, alcune pretestuose e volgari, altre più equilibrate – ha detto Coronas pubblicamente – dal momento che ho interrotto il percorso con Fratelli d’Italia. Ma una spiegazione c’è, ed è elementare.

Io sono da sempre un moderato, vicino al partito di Berlusconi, amico di Mario Baccini. In un momento particolare della campagna elettorale per le comunali a Fiumicino, nello spirito di dare consistenza al centrodestra, ho ritenuto di dover dare una mano a un partito, Fratelli d’Italia, che in quel momento aveva assoluta necessità di essere rappresentato.

Le altre anime del centrodestra in quel momento erano invece strutturate, e dunque nella necessità di dare corpo all’idea di ricostruire un centrodestra forte, ho messo la mia figura temporaneamente al servizio del partito di Giorgia Meloni.

Ciò è servito a serrare le fila, a permettere ai responsabili di Fratelli d’Italia di ricostituire quel tessuto cittadino necessario per allargare la base e guardare al futuro.

Terminata con successo questa fase – ha detto ancora Coronas -, era il momento di tornare nell’alveo che mi è più congeniale, un partito di moderati facente riferimento al Partito popolare europeo. Naturale il mio avvicinamento a Forza Italia, che nel frattempo era stata protagonista di alcuni cambiamenti a livello locale.

Resto nell’ambito del centrodestra – conclude -, nell’alveo dei moderati, con lo stesso spirito di prima: ricostruire un centrodestra forte, anche in prospettiva della prossima tornata elettorale per le amministrative”.