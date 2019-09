Formia, l’oro olimpico Livio Berruti torna in visita al suo “vecchio” liceo

Formia – L’avrebbero voluto l’anno scorso, per concludere in bellezza i festeggiamenti del 90esimo dalla fondazione del Liceo Classico “Vitruvio” di Formia (Leggi qui), ma complici motivi di salute, l’oro olimpico Livio Berruti dovette rinunciare al gradito appuntamento.

Ma non è mai troppo tardi per rimediare. E così, a quasi un anno esatto di distanza, arriva l’annuncio: mercoledì 29 maggio il vincitore della medaglia d’oro 200 metri piani ai Giochi olimpici di Roma del 1960 tornerà nel suo “vecchio” liceo, dove, nella seconda metà degli anni “50, ha conseguito la maturità, mentre continuava ad allenarsi al Coni di Formia.

L’appuntamento con l’atleta, ottant’anni compiuti da poco, che, come sottolineano dal Vitruvio “ha saputo coniugare un indirizzo di studi impegnativo, come quello della formazione classica, con la passione e la preparazione rigorosa nella propria disciplina sportiva”, si terrà alle 11. 30, nell’auspicio che la sua esperienza agonistica e di vita “possa servire da testimonianza esemplare per i giovani di oggi e di domani”.

(Il Faro on line)