Giò Volley Aprilia, l’Under 14 femminile campione regionale Aics

Aprilia – La Giò Volley Aprilia conquista un altro titolo giovanile. Nelle finali svolte in questo fine settimana ad Alba Adriatica, il team under 14 guidato dai coach Matteo De Angelis e Daniel Guardascione ha conquistato il titolo regionale AICS, accedendo così alla fase nazionale che si disputerà nel prossimo mese di settembre.

La giovanissima formazione del sodalizio guidato dal presidente Claudio Malfatti ha giocato tre partite nell’arco di due giorni, superando il Volley 7 Colli ed il Club Readygo Malpighi nella giornata di sabato e la ShoutSister Polisportiva Città Futura nella finalissima di domenica. Una cavalcata spettacolare che ha ripagato le atlete della Giò Volley dei tanti sacrifici fatti durante una interminabile stagione, che le ha viste protagoniste di almeno quattro campionati tra FIPAV ed AICS.

Grande soddisfazione nello staff tecnico, che attraverso le parole del coach Matteo De Angelis ha voluto rendere merito al gruppo neocampione regionale: «Il titolo è arrivato dopo un campionato lungo e combattuto. Le ragazze sono state concentrate fin da subito sull’obiettivo comune, per il quale abbiamo lavorato da inizio anno. Hanno dimostrato di crederci fino all’ultimo punto, non mollando mai nemmeno nei momenti più difficili, superati con coraggio e determinazione. Si è lavorato tanto per arrivare fino a questo punto, ma non sono mancati momenti di leggerezza e divertimento che hanno contribuito a rafforzare il legame tra le atlete. La bacheca della GiòVolley si apre nuovamente per fare spazio al trofeo conquistato da queste grandiose ragazze. Inoltre – sottolinea ancora coach De Angelis – la vittoria di questo torneo ci permette di partecipare alle finali nazionali di categoria che si terranno a settembre. Un ringraziamento va alla società che ci ha permesso di partecipare anche a questo campionato e di guidare questo bellissimo gruppo. Alla AICS Roma va dato merito di aver organizzato nel migliore dei modi il campionato, permettendo alle ragazze di vivere emozioni forti. Un ringraziamento speciale va ai genitori delle nostre ragazze, che le hanno seguite fin qui ed hanno tifato sempre, di cuore, dall’inizio alla fine. I ringraziamenti maggiori vanno alle ragazze – conclude il tecnico – le vere artefici di questo successo. Grazie a loro possiamo continuare a sognare ancora».

