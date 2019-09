Macchine sui marciapiedi a Isola Sacra: questione di sicurezza oltre che di incivilità

Fiumicino – Buongiorno, sono un cittadino isolano da svariati anni e purtroppo sto notando un generale decadimento della civiltà nel mio territorio.

Una delle sue espressioni più fastidiose in alcune strade del territorio (via della Scafa su tutte) è il parcheggio delle macchine sui marciapiedi, un comportamento incivile e sgradevole che va a punire quelle persone che invece avrebbero bisogno di più sostegno e supporto, in primis anziani, disabili e mamme con carrozzina che così si trovano a dover camminare in mezzo alla strada rischiando letteralmente la vita.

E se già questo è un comportamento disdicevole, lo è ancora di più in quei casi in cui esistono nelle immediate vicinanze dei parcheggi di medie e grandi dimensioni.

E’ il caso di via della Scafa, altezza madonnella, in cui ci pur essendoci ben 3 parcheggi di ampie dimensioni (parcheggio scuola, parcheggio supermercato, parcheggio chiesa) alcune persone, o meglio, alcuni incivili, continuano imperterriti a parcheggiare sui marciapiedi pur avendo parcheggi liberi a pochi metri.

Non si tratta più di pigrizia, si tratta di assoluta inciviltà e menefreghismo, di una visione della vita in cui ci sono solo io e basta.

Francamente sono stanco di tutto questo e spero che polizia locale e pubblica amministrazione facciano qualcosa: i primi controllando periodicamente e multando gli incivili, i secondi installando delle colonne di sicurezza per i pedoni in quei marciapiedi che sono più presi di mira da questi incivili.

E’ una questione di sicurezza e incolumità ancor prima di civiltà.

Nemmeno ci spero più nella civiltà dei miei concittadini. Purtroppo.

Saluti

Alessandro