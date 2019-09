Medemblik regatta, Tartaglini quinta nell’RS:X femminile

Il Faro on line – Si è conclusa in Olanda la 35esima edizione della Medemblik Regatta e del Nautical Festival che le ha fatto da contorno con eventi e divertimenti di vario genere.

La spedizione italiana era presente a Medemblik solo nelle classi RS:X maschile e RS:X femminile a causa degli impegni che vedevano protagoniste le altre classi in altre località e per altri eventi.

La settimana di Flavia Tartaglini si conclude senza medaglie, nonostante un ottimo inizio e dei buoni spunti su cui lavorare già in vista dell’importante appuntamento di Marsiglia tra una settimana dove si correrà la finale della World Cup 2019. Flavia conclude la Medal Race in ottava posizione cedendo quindi due posti in classifica finale Flavia Tartaglini.

Vince la medaglia d’oro l’olandese Lilian de Geus seguita dalla danese Laerke Buhl Hansen, argento e dalla polacca Zofia Noceti Klepacka, bronzo.