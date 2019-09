Ostia, al Cineclub l’edizione commentata de “Il traditore”

Ostia – Doppia proiezione con l’introduzione dei critici cinematografici a Cineland per “Il traditore“, l’ultimo film di Marco Bellocchio dedicato alla figura di Tommaso Buscetta interpretato da Pierfrancesco Favino.

L’unico film italiano in concorso a Cannes, con l’amarezza di non ave conquistato neanche un premio, è il tema della doppia proiezione proposta dal Cineclub di Ostia, rispettivamente martedì 28 maggio alle ore 20,00 e giovedì 30 maggio alle ore 15,00.

“Il traditore” per la regia di Marco Bellocchio è la narrazione di una vera esistenza fatta di violenze e di drammi che inizia con l’arresto in Brasile e l’estradizione di Buscetta in Italia, passando per l’amicizia con il giudice Falcone e gli irreali silenzi del Maxiprocesso alla mafia. Ed è proprio nel momento in cui la giustizia sembra aver segnato un punto, che Cosa Nostra ricorda a Buscetta e all’Italia che la sua sconfitta è ben lontana. Scoppia la bomba a Capaci e Buscetta alzerà il tiro facendo il nome di Giulio Andreotti: un tragico boomerang che lo costringerà a fuggire dall’Italia per sempre.

Recitazione magistrale di Pierfrancesco Favino. Quello che probabilmente è il più instancabile e audace degli attori italiani, assieme a Bellocchio ha creato un’interpretazione che guida tutto il film. Assumono concretezza i caratteri, i sogni, le aspirazioni e le idiosincrasie attraverso le incertezze o le violenze della voce di Favino, si cerca di capire a cosa credere e a cosa forse è meglio non credere dal suo linguaggio del corpo.

La presentazione ed il commento al film saranno a cura di Riccardo Fabrizi e Francesco Costa. La prenotazione per assistere è obbligatoria e va fatta al numero di telefono 338.6289340 (Elisabetta).