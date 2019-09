Ostia, crolla un grosso ramo: chiusa la via del Mare

Ostia – Un grosso ramo carico di acqua si è staccato da un pino ed è crollato sulla carreggiata della via del Mare. Fortunatamente non si riscontrano danni a veicoli e persone ma il traffico è stato deviato sulla via Ostiense e su via dei Romagnoli.

L’episodio è accaduto intorno alle ore 9,20 sulla via del Mare nel tratto tra il semaforo di via delle Azzorre e il bivio di fronte al multiplex Cineland. Solo per un caso non si è registrata una tragedia: la polizia locale, notando il rischio di distacco di quel ramo, aveva appena chiuso la strada e deviato la circolazione.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco per rimuovere l’ingombro dalla carreggiata. La strada al momento resta chiusa. I mezzi diretti a Roma vengono fatti circolare sulla via Ostiense, quelli diretti verso Ostia su via dei Romagnoli. La strada è stata riaperta alle 11,20.

Califano: “Servono interventi urgenti”

“Il grosso ramo caduto questa mattina sulla via del Mare avvalora ancor di più la richiesta che ho fatto la scorsa settimana alla Città Metropolitana di Roma Capitale (leggi qui), competente della gestione della strada: l’apertura nella commissione lavori pubblici della Regione Lazio di un percorso che porti quest’ente, guidato dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, a programmare interventi celeri”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano, che in una nota aggiunge: “La situazione della via del Mare è delicata. Le voragini enormi che si sono aperte e la mancata manutenzione delle alberature mettono a repentaglio l’incolumità pubblica. Per questo è necessario mettersi al più presto al lavoro. Parliamo della principale arteria di collegamento tra Roma e il X Municipio, percorsa quotidianamente da migliaia di automobilisti”.

“La Città Metropolitana e la sindaca Raggi devono intervenire per eliminare lo stato di degrado del tratto stradale. Da parte della Regione troveranno come sempre un interlocutore pronto a capire come mettersi a disposizione. Ringrazio il collega Patanè per aver ricevuto la mia richiesta, con la speranza che si possa calendarizzare al più presto un incontro dove capire modalità e tempistiche degli interventi ormai non più prorogabili”.

(Il Faro online)