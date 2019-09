Ranking Series, Chamizo oro per Tokyo 2020

Il Faro on line – Si chiude nel migliore dei modi la tappa italiana di Ranking Series andata in scena a Sassari. L’Italia conquista tre medaglie grazie al dominio di Frank Chamizo nei 74 kg e ai due bronzi di Givi Davidovi nei 57 kg e di Abraham Conyedo nei 97 kg.

Grande lo spettacolo andato in scena al Palasantoru dove più di 120 lottatori tra i migliori al mondo si sono dati battaglia per i preziosi punti in palio in vista dei Mondiali di Astana, in Kazakistan, di settembre, valevoli per la qualifica a Tokyo 2020.

Il primo a lasciare tutti a bocca aperta è stato Frank Chamizo. La punta di diamante azzurra ha affrontato un percorso sublime superando prima l’americano Isaac Collier per 10-0 e poi il bielorusso Karpach 8-0. In semifinale Chamizo si è trovato di fronte il fortissimo russo Khatik Tsabolov, Campione del Mondo 2017 dei 70kg), che nelle prime fasi del match lo ha messo in difficoltà facendo segnare un parziale di 4-1. Ma gli sforzi del russo non sono bastati per piegare “The Magician” che verso il termine ha recuperato con una serie di rocamboleschi attacchi andando a vincere per 5-4. A chiudere in bellezza, la finale contro il kazako Daniyar Kaisanov terminata 6-4 per Frank.

Bronzo per Givi Davidovi che, dopo aver ceduto in semifinale al russo Azamat Tuskaev (6-2), si riscatta nella finalina contro l’americano Patrick James Hebreard (10-0). Terzo gradino del podio anche per Abraham Conyedo che si impone sul kazako Bakdaulet Almentay (2-0).

Si chiude il sipario sulla storica tappa di Sassari dove l’Italia conta quindi un bottino di 2 ori, 1 argento e 3 bronzi.

Foto : Fijlkam