Rapinatore arrestato a Spinaceto: è il Joe Cappuccio di Ostia?

Roma – E’ accusato di aver aggredito e mandato in ospedale tre donne di Ostia in altrettante rapine consumate al buio con un corpo contundente. Insomma, un rapinatore sullo stile di Joe Cappuccio che i carabinieri hanno intercettato mentre di notte sfrecciava a tutta velocità sulle strade di Spinaceto.

La notte scorsa i Carabinieri della Stazione di Tor de’ Cenci hanno arrestato un 46enne romano, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di tre rapine con lesioni, compiute sulla strada a danno di alcune donne, commesse ad Ostia da dicembre 2018 a febbraio 2019.

Nel corso di un un posto di controllo alla circolazione stradale in viale Eroi di Cefalonia, i militari hanno intimato l’alt ad una Fiat 500 che procedeva a forte velocità. A seguito del controllo, insospettiti dall’atteggiamento nervoso mostrato del 46enne, i militari hanno scoperto che a suo carico pendeva una ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di rapina e lesioni, emessa alcuni giorni prima dal Tribunale di Roma.

Il 46enne è stato infatti ritenuto responsabile di tre rapine commesse ad Ostia. Il modus operandi del malvivente era sempre lo stesso, avvicinava una donna che stava camminando sulla strada e, approfittando del buio, la coglieva di sorpresa colpendola violentemente, per poi asportarle la borsa. Le vittime nel corso delle rapine hanno riportato tutte lesioni guaribili in tempi variabili dai 7 ai 30 giorni.

Dopo l’arresto il 46enne è stato portato in caserma dove i militari gli hanno notificato il provvedimento e successivamente è stato condotto presso il carcere di Roma Regina Coeli.

Come spieghiamo in questo articolo, a gennaio i carabinieri di Ostia hanno arrestato un uomo accusandolo di essere Joe Cappuccio nonostante lui si dichiari innocente. Ne è riprova che le azioni del rapinatore di donne sole non sono cessate (leggi qui l’ultimo episodio).