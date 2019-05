Severini: “Fondi contro l’erosione? Troppe omissioni, poca chiarezza”

Fiumicino – “E’ un fatto che Fiumicino non sia stata inserita nell’ultima tornata di finanziamenti per l’erosione (leggi qui la notizia). Io non so se ci siano altri capitoli di spesa già previsti, lo spero vivamente, ma il punto politico non è questo, bensì l’assoluta mancanza di trasparenza e di informazioni in questo Comune”. Lo afferma Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“E’ il momento di tornare ad amministrare la città. Impensabile perdere fondi che riguardano un problema serio come l’erosione perché la macchina amministrativa si è mossa male. E’ un fatto che i soldi per il ripascimento, in questa tornata, non arriveranno a Fiumicino. Eppure la possibilità c’era. A questo punto è il caso che il Sindaco e l’assessore competente vengano in aula consiliare a spiegare al popolo, e ai consiglieri eletti, cosa è accaduto.

E’ stata negligenza della Regione? Lo dicano, e siamo pronti a scendere in piazza davanti alla Pisana per chiedere conto a chi di dovere. E’ colpa del Comune? Allora si abbia il coraggio politico di assumersi le proprie responsabilità.

E’ ora d finirla con le decisioni prese in camera caritatis. Avevamo chiesto in ‘capigruppo’ di convocare un Consiglio straordinario sul tema erosione, ci fu negato a maggioranza, con la motivazione che il problema era risolto; anche se fosse, a noi non è dato ancora sapere come e quando. E questo in una democrazia è intollerabile.

Ma il problema, purtroppo, non è risolto. Basta farsi un giro per le spiagge per vederlo, e il mancato arrivo di questi fondi è l’ennesima tegola sulla testa dei balneari. Qualcuno ne dovrà rendere conto…”